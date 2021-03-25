Погода разделит Украину на две половины, причем одной из них повезет увидеть солнце

После постоянных дождей и мокрого снега многие украинцы уже отчаялись ощутить настоящую весну в марте. Однако, уже в четверг, 25 марта, у жителей многих областей появится шанс увидеть солнце.

Согласно прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, 25 марта осадки накроют центр и юго-восточную часть страны, а вот сухо и солнечно будет только в северо-западных областях.

Ночью в южных и восточных областях пройдет мокрый снег, местами с налипанием. Днем в этом регионе к мокрому снегу прибавятся еще и дожди.

Тем временем, в западных областях осадков не ожидается. Ночью столбики термометров там опустятся до -3…-6 градусов, а днем покажут от +6 до +9.

На севере также будет сухо. Ночные температуры будут колебаться от -3 до -5 градусов, а дневные – от +6 до +8.

В центре Украины пройдет мокрый снег с дождем. Ночью похолодает до -1…-4 градусов, а днем ожидается от +2 до +6.

В восточных областях ночью температура опустится до -2…+1 градусов, а днем будет от +2 до +5.

На юге ночные температуры будут колебаться от -3 до 0 градусов, а днем столбики термометров покажут от +2 до +5.

В Киеве осадков не ожидается. Ночью в столице будет от -2 до -4, а днем – от +5 до +7 градусов. Синоптики предупредили, что в столице будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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