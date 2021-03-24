Погода в Украине 24 марта расстроит украинцев, которые надеялись на приход скорой весны

Как передает Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, в среду в Украину вернется снег, а ночные заморозки ударят с новой силой. Судя по прогнозу, зима и не думает отступать, хоть на носу начало второго весеннего месяца. Впрочем, по словам синоптиков, традиционная весна в Украине и должна быть такой. Даже в апреле еще возможны ночные заморозки с плюсовой температурой днем.

Так, 24 марта, восточные регионы засыплет снегом. Непогода нагрянет в Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области. В этих регионах ожидается снег и мокрый снег. Температура днем будет держаться в районе 2-4 градусов тепла.

Плохая погода ожидается также в южных регионах. На Юге страны температура опустится до 3-6 градусов, будет идти снег с дождем.

Западные регионы в среду отдохнут от осадков, но температура не поднимется выше 4-6 градусов. Будет облачно. Ночью же на Западе ожидаются заморозки. В некоторых областях температура ночью опустится до 7-8 градусов мороза.

В центральных областях будет прохладно. Местами возможны осадки. В Киеве 24 марта ожидается 4-6 градусов тепла днем и около 3 градусов мороза ночью.

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