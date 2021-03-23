В Україні очікується стабілізація погоди, але варто очікувати морозів



Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчий час поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в більшості областей України весна йде поступово і явно повільно.

Синоптик зазначила, що повітря прогріється не більше ніж на 6 градусів по всій території країни. Більш того, вночі, 24 березня очікується мороз.

"Періодичний сніг і мокрий сніг вірогідний практично скрізь в Україні, хіба що завтра вдень у західних і північних областях опади припиняться і прояснить. Вітер буде завівати з північного сходу, буде поривчастим, до штормових поривів", - розповіли Діденко.

За словами синоптика, потеплішає лише наприкінці тижня.

"Колючий холодний вітер буде знижувати температуру комфорту - одягайтеся тепліше. Температура повітря вночі-2 - 4, на околицях до -5 градусів", - підсумувала синоптик.

Зазначимо, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря почне підійматися вже з четверга. У цей день майже у всіх областях буде ясно. Хмари і сніг затримаються тільки на південному сході.

Так, стовпчики термометрів піднімуться до + 5 ... + 10 градусів. Тільки в Донецьку буде трохи холодніше.

Мінливою погода буде до кінця квітня. А в травні іноді доведеться надягати легкий светр. Вірним другом українців навесні 2021 будуть парасолька і гумові чоботи.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко здивувала прогнозом по погоді в Україні:"так навесні буває нечасто".

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