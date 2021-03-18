Осадки продолжат заливать Украину и засыпать ее снегом, а температуры снова пойдут на спад

Такой неутешительный прогноз на четверг, 18 марта, представили синоптики Укргидрометцентра.

Так, они предупредили украинцев о том, что дожди и мокрый снег в четверг пройдут практически по всей стране. Повезет лишь жителям Сумской, Черниговской, Ровенской и Волынской областей, а также Закарпатья, где будет без осадков и солнечно.

В южных и юго-восточных областях осадки пройдут в виде дождей, а на остальной территории страны стоит ждать мокрого снега и снега с дождем. Ветер будет северным, со скоростью 5-10 м/с.

В четверг в Украине немного похолодает после потепления накануне. Так, в южных областях ночью ожидается от +1 до +4 градусов, а днем – от +4 до +8.

На востоке страны ночью температуры опустятся до +1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+8.

В Центральной Украине ночные температуры будут держатся в районе 1-3 градусов выше нуля, а днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

В северных областях ночью ожидается от -1 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5.

На западе ночью температуры опустятся до -1…+3 градусов, а днем ожидается от +2 до +6.

В Киеве днем пройдет небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометра покажут от 0 до +2 градусов, а днем – от +3 до +5.

Напомним, весна отстояла свои права в Украине, морозы отступают: «потеплеет до +11 и…».

Как сообщала Politeka, синоптик Наталья Диденко дала неутешительный прогноз по погоде в Украине: "До 23 марта...".

Также Politeka писала, что резкое похолодание ударит по Украине, мокрый снег окончательно нарушит планы: каким регионам несдобровать.