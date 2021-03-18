Осадки продолжат заливать Украину и засыпать ее снегом, а температуры снова пойдут на спад
Такой неутешительный прогноз на четверг, 18 марта, представили синоптики Укргидрометцентра.
Так, они предупредили украинцев о том, что дожди и мокрый снег в четверг пройдут практически по всей стране. Повезет лишь жителям Сумской, Черниговской, Ровенской и Волынской областей, а также Закарпатья, где будет без осадков и солнечно.
В южных и юго-восточных областях осадки пройдут в виде дождей, а на остальной территории страны стоит ждать мокрого снега и снега с дождем. Ветер будет северным, со скоростью 5-10 м/с.
В четверг в Украине немного похолодает после потепления накануне. Так, в южных областях ночью ожидается от +1 до +4 градусов, а днем – от +4 до +8.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины: "Сыну будет стыдно"
Редчайший кадр Дана Балана с семьей выложили в Сеть, вызвав ажиотаж: "Вау! Сколько…"
Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами: "Обожаю твои шпагаты"
"Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка"
На востоке страны ночью температуры опустятся до +1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+8.
В Центральной Украине ночные температуры будут держатся в районе 1-3 градусов выше нуля, а днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.
В северных областях ночью ожидается от -1 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5.
На западе ночью температуры опустятся до -1…+3 градусов, а днем ожидается от +2 до +6.
В Киеве днем пройдет небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометра покажут от 0 до +2 градусов, а днем – от +3 до +5.
Напомним, весна отстояла свои права в Украине, морозы отступают: «потеплеет до +11 и…».
Как сообщала Politeka, синоптик Наталья Диденко дала неутешительный прогноз по погоде в Украине: "До 23 марта...".
Также Politeka писала, что резкое похолодание ударит по Украине, мокрый снег окончательно нарушит планы: каким регионам несдобровать.