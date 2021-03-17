После продолжительных холодов в Украине наконец начнется постепенное потепление. Однако, осадки не дадут украинцам в полной мере насладиться приходом настоящей весны

Так, 17 марта настроение украинцам подпортят дожди и мокрый снег, которые обрушатся практически не все области. Без осадков будет только в Черниговской области, где будет царить переменная облачность. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Жителям западных областей стоит приготовиться к сильным ливням и снегопадам. В Центре и на Юге осадки также будут значительными. В восточных областях дожди будут кратковременными, местами с мокрым снегом.

На Севере Украины будет без существенных осадков. Ночью температура будет колебаться от 0 до +2 градусов, а днем – от +5 до +7.

В Центре ночью столбики термометров покажут от +1 до +4, а днем – от +4 до +6 градусов.

В западных областях ночью ожидается от 0 до +3 градусов, а днем температура поднимется до +4…+7.

На Востоке ночью будет от +1 до +3, а днем – от +4 до +7 градусов.

Теплее всего будет в южных областях. Ночью там ожидается от +2 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+11.

В Киеве 17 марта днем пройдет небольшой дождь. Ночью в столице ожидается от -1 до +1 градуса, а днем – от +5 до +7.

На дорогах Украины в среду местами будет гололед. Не беспокоится о нем могут только жители южных регионов. Кроме того, жителей западных, южных и юго-восточных областей предупредили о сильном ветре со скоростью до 15-20 м/с.

Напомним, синоптик ошарашила украинцев неутешительным прогнозом погоды: "До 23 марта...".

Как сообщала Politeka, резкое похолодание ударит по Украине, мокрый снег окончательно нарушит планы: каким регионам несдобровать.

Также Politeka писала, что погода продолжит испытывать украинцев дождями и температурными качелями: каким регионам не поздоровится.