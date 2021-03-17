После продолжительных холодов в Украине наконец начнется постепенное потепление. Однако, осадки не дадут украинцам в полной мере насладиться приходом настоящей весны
Так, 17 марта настроение украинцам подпортят дожди и мокрый снег, которые обрушатся практически не все области. Без осадков будет только в Черниговской области, где будет царить переменная облачность. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Жителям западных областей стоит приготовиться к сильным ливням и снегопадам. В Центре и на Юге осадки также будут значительными. В восточных областях дожди будут кратковременными, местами с мокрым снегом.
На Севере Украины будет без существенных осадков. Ночью температура будет колебаться от 0 до +2 градусов, а днем – от +5 до +7.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Каменских в одной футболке устроила "битву идеальных ножек" с горячей подружкой: "Ну, держитесь..."
"Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка"
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
В Центре ночью столбики термометров покажут от +1 до +4, а днем – от +4 до +6 градусов.
В западных областях ночью ожидается от 0 до +3 градусов, а днем температура поднимется до +4…+7.
На Востоке ночью будет от +1 до +3, а днем – от +4 до +7 градусов.
Теплее всего будет в южных областях. Ночью там ожидается от +2 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+11.
В Киеве 17 марта днем пройдет небольшой дождь. Ночью в столице ожидается от -1 до +1 градуса, а днем – от +5 до +7.
На дорогах Украины в среду местами будет гололед. Не беспокоится о нем могут только жители южных регионов. Кроме того, жителей западных, южных и юго-восточных областей предупредили о сильном ветре со скоростью до 15-20 м/с.
Напомним, синоптик ошарашила украинцев неутешительным прогнозом погоды: "До 23 марта...".
Как сообщала Politeka, резкое похолодание ударит по Украине, мокрый снег окончательно нарушит планы: каким регионам несдобровать.
Также Politeka писала, что погода продолжит испытывать украинцев дождями и температурными качелями: каким регионам не поздоровится.