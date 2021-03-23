В Украине ожидается стабилизация погоды, но стоит ожидать морозов



Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшее время поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, в большинстве областей Украины весна идет постепенно и явно медлительно.

Синоптик отметила, что воздух прогреется не более чем на 6 градусов по всей территории страны. Более того, ночью, 24 марта ожидается мороз.

"Периодический снег и мокрый снег вероятен практически везде в Украине, разве что завтра днем в западных и северных областях осадки прекратятся и прояснит. Ветер будет завевать с северо-востока, будет порывистым, до штормовых порывов", - рассказали Диденко.

По словам синоптика, потеплеет лишь в конце недели.

"Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта - одевайтесь теплее. Температура воздуха ночью -2-4, на окраинах до -5 градусов", - подытожила синоптик.

Отметим, что согласно прогнозу Укргидромедцентра, температура воздуха начнет подниматься уже с четверга. В этот день почти во всех областях будет ясно. Облака и снег задержатся только на юго-востоке.

Так, столбики термометров поднимутся до +5 ... +10 градусов. Только в Донецке будет немного холоднее.

Переменчивой погода будет до конца апреля. А в мае иногда придется надевать легкий свитер. Верным другом украинцев весной 2021 будут зонтик и резиновые сапоги.

Напомним, синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом по погоде в Украине:"так весной бывает нечасто".

Также Politeka писала, что дожди зальют Украину, повезет лишь нескольким областям: кого порадует солнечная погода.