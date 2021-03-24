В Украине снова ухудшатся погодние условия

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшее время поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.



По ее словам, приход весны в Украину снова откладывается, а в четверг, 25 марта, украинцев ожидает неприятный сюрприз в виде снега, гололеда и порывистого ветра.

"25-го марта в южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1+5 градусов. А на Севере, Западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4+9 градусов, на Закарпатье до +10, +11 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик отмечает, что снегом будет засыпать почти всю территорию Украины, кроме Винничины.

Более того, кое-где ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до штормового.

Среди везунчиков, которые хоть немного смогут насладиться погодой, похожей на весеннюю, станут киевляне.

В столице ожидается солнечная погода, а столбики термометра подымутся до 7 градусов выше ноля. А вот уже под конец недели весеннее тепло почувствуют все жители страны.

Напомним, что украинцы пошли на штурм поликлиник, очереди растянулись на десятки метров: "Становится жутко".

Как сообщала Politeka, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление: "Одевайтесь теплее".

Также Politeka писала, что Киев засыпает снегом: кадры неожиданного мартовского "сюрприза".