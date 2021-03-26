В Украину придет потепление, но ожидаются и небольшие осадки

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.



По ее словам, почти по всей территории Украины осадков не ожидается - "подмочит" лишь ее Левобережную часть.

"В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. Восточная часть 28-го марта побудет в сухой погоде", - отметила Диденко.

В субботу, 27 марта, украинцы наконец-то увидят на термометрах долгожданные +10-16, а на востоке воздух прогреется до +9 выше ноля.

"В понедельник-вторник свежая погода охватит большинство наших областей, однако, надеюсь, что 31 марта - 1 апреля наконец настоящее весеннее тепло вернется и воцарится", - отметила синоптик.

В столице на выходных будет тепло, хоть в воскресенье и ожидаются осадки.



Начиная с 1 апреля Украину наконец-то оставят в покое надоедливый холод и осадки, а температура подымиться до +16 градусов.





Напомним, что синоптик обрадовала украинцев приятным прогнозом, где и когда ждать тепло.

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