Весна в Украине наконец-то возьмет верх
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.По ее словам, по всей стране начнется постепенное потепление.
"Температура воздуха в течение дня уже будет достигать человеческих + 6 + 12 градусов, хотя ближайшей ночью еще хаотично будут бегать незначительные "минусы", - поделилась Диденко.
Несмотря на улучшение погоды, осадки все-таки ожидаются на Юге и Юго-Востоке страны.
Несмотря на улучшение погоды, осадки все-таки ожидаются на Юге и Юго-Востоке страны.
"Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе - антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше", - отметила синоптик.
Тепло придет и в столицу Украины, где ожидается до восьми градусов выше ноля.
А вот на после выходных 27 и 28 марта весна уже полноценно вступит в дело: по всей территории страны ожидается до +12+16 градусов тепла.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
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