По ее словам, по всей стране начнется постепенное потепление.

Как передает Politeka.net , прогнозом на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня уже будет достигать человеческих + 6 + 12 градусов, хотя ближайшей ночью еще хаотично будут бегать незначительные "минусы", - поделилась Диденко. Несмотря на улучшение погоды, осадки все-таки ожидаются на Юге и Юго-Востоке страны.

"Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе - антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше", - отметила синоптик.

Тепло придет и в столицу Украины, где ожидается до восьми градусов выше ноля.