В регионах Украины, которые попали в "красную" карантинную зону, будут действовать определенные правила



Как передает Politeka.net, ограничения вступили в силу уже 24 марта.

Так, по состоянию на 23 марта, в "красную" зону входят девять регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В этих регионах теперь запрещено находится в общественных местах без защитной маски.

Людям без масок, которые при этом не держат дистанцию, патрульные сначала делают замечания.

Если реакции на предупреждение не последует, то нарушителю грозит штраф размером в 170 гривен, а протокол полицейский может составить прямо на месте.

Нарушение масочного режима в общественном транспорте теперь карается штрафом в 17000 гривен.

Стоит отметить, что за 2020 год украинские суды рассмотрели 44 397 дел о нарушении правил карантина, на 3 282 человек наложили штраф.

Напомним, 23 и 24 марта в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333 и 342 человека соответственно, а всего за время пандемии вирус забрал жизни 30773 украинцев (по состоянию на 24 марта).

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