Ежедневно растет количество зараженных китайским вирусом. В Кабмине обеспокоены

Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о третьей волне коронавируса во время своей пресс-конференции по случаю первого года работы правительства.

Шмыгаль официально заявил, что третья волна заболеваемости уже началась. Об этом говорит ежедневная статистика.

По его словам, сейчас продолжается адаптивный карантин, однако в Кабмине не исключают введение локдауна. Шмыгаль назвал условие, при котором Украине придется вернуться к более жестким ограничениям.

"К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это статистика, которую мы видем, ее невозможно как-то скрыть. Какие у нас инструменты: адаптивный карантин. Красный уровень, жесткий локдаун, введен в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях. Винницкая, Закарпатская, Тернопольская области и еще ряд регионов из "оранжевой зоны" на подходе, - заявил глава Кабмина. - Когда большая часть областей будут в "красной зоне", скорее всего, придется, вернуться к той модели локдауна, которая вводилась до этого".

Отметим, за последние сутки по состоянию на утро 4 марта в Украине зафиксировано 10 057 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Ранее мы рассказывали, в регионах, которые выше были озвучены Шмыгалем, местным властям рекомендовано ограничить посещение учебных заведений, работу заведений питания и отдыха, контролировать въезд/выезд в населенные пункты.

В тоже время в Минздраве заявили, что резкий скачок заболеваемости в конце зимы - начале весны был прогнозируемый. В больницах, по заверениям специалистов, увеличены койкоместа на этот период.

Напомним, в Киеве количество зараженных коронавирусом перевалило за 140 тысяч: тревожные данные на начало марта

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