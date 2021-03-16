В Украине могут ввести жесткий карантин на территории всей страны

Локдаун грозит, если от 50% до 70% областей по всей территории страны окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он отметил, что сейчас правительство намерено двигаться по стратегии адаптивного карантина.

"Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал Степанов в ночь на вторник, 16 марта.

А уже на брифинге во вторник глава Минздрава призвал ввести дополнительные карантинные меры в Киеве и Винницкой области, иначе скоро они попадут в "красную" зону.

"Если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный" уровень. Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления [нужно] ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", – сказал Степанов.

Отметим, по данным Минздрава, в Украине за прошлые сутки, 15 марта, обнаружили 9 642 случая коронавируса. Также 6 202 человека выздоровели, а 264 — умерли от осложнений заболевания. За сутки госпитализировали 2 005 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

Больше всего больных обнаружили во Львовской (1 065) области, в Киеве (999), а также в Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

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