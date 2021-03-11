Новая волна коронавируса в Украине будет намного серьезнее и опаснее предыдущих и может стать национальной катастрофой

По данным ученых, сейчас заражаться могут каждый день по 40 тыс. человек, а умирать от этой болезни - по тысяче. К таким выводам пришел один из первых исследователей пандемии COVID-19, кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, сообщает пресс-служба НАН.

Отмечается, что в конце зимы или в начале весны стремительно растет экспрессия основного вирусного рецептора - ACE2. Из-за этого для того, чтобы заболеть COVID-19, нужно гораздо меньше вирусных частиц.

"Для гарантированной встречи вирионов с рецепторами на поверхности клеток альвеол легких становится нужно в сотни раз меньшее количество вирионов", - сказал Галицкий.

Сама болезнь при этом поражает в меньшей степени нервную систему и в большей степени - легкие.

По словам ученого, единственное, что могло бы предотвратить такой печальный прогноз - это вакцинация. При этом уже нужно было бы вакцинировать 50−70% населения. А с теми темпами, которые есть в Украине это крайне далеко от реальности.

Ученый отметил, что весенняя волна прогнозируется с более тяжелым протеканием среди людей среднего возраста и высокой летальностью.

"Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, что потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - сказал он.

По прогнозам ученых, смертность от COVID-19 за 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

Отметим, как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине за минувшие сутки, 10 марта, зафиксировали 9 084 случая коронавирусной болезни, 5 330 человек выздоровели, а 262 — умерли от осложнений. Также за сутки госпитализировали 4 250 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

Можно заметить, что число подтвержденных случаев заболевания резко возросло, так как сутками ранее их было 6377. А за день до того - 3261.

Напомним, суицидолог рассказала о влиянии коронавируса на мозг человека: «Пациенты переживают тяжелейшую травму»

Как сообщала Politeka, началась третья волна эпидемии, в МОЗ объявили об ужесточении карантина для некоторых украинцев: "С 11 марта..."

Также Politeka писала, что приняли решение отпустить детей по домам: ситуация с вирусом на Киевщине ухудшается, срочное заявление.