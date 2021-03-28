В Україну нарешті прийде тепла весняна погода, проте в частині областей її зіпсують дощі
Після тривалих холодів і постійного мокрого снігу погода вирішила зглянутися над українцями. Відповідний прогноз на неділю, 28 березня, представили синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що вдень в країну прийде істотне потепління, місцями до +10...+15 градусів.
При цьому, в більшості областей пануватиме мінлива хмарність. Не пощастить тільки західним, а також частково північним і південним областям, де йтимуть дощі.
Синоптики повідомляють, що на заході країни опади пройдуть і вдень, і вночі. Нічні температури коливатимуться від + 2 до +5 градусів, а денні – від +7 до + 12.
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На півночі країни температура вночі опуститься до 0 ... +5 градусів, а вдень очікується від +8 до +13.
У східних областях буде мінлива хмарність. Вночі температура опуститься досить низько-до -1 ... +2 градусів. Вдень повітря прогріється до + 9 ... +11.
На півдні країни буде найтепліше. Там вночі температури опустяться до + 2...+4 градусів, а вдень потеплішає до +10 ... +15.
У Києві вдень очікується дощ. Вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть від +2 до +4 градусів, а вдень очікується від +11 до + 13.
Нагадаємо, погода різко зміниться на вихідних, синоптики назвали, де буде справжня весна: "потеплішає до +15...".
Як повідомляла Politeka, синоптик Наталка Діденко порадувала прогнозом і розповіла, коли можна ховати куртки: "запанує тепло".
Також Politeka писала, погода дасть українцям перепочити, обігрів весняним сонцем: в які регіони прийде тепло.