Погода в Украине 26 марта принесет потепление и солнце в большую часть регионов Украины
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в пятницу снег и непогода постепенно будут уходить с территории Украины. Осадки захватят лишь Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. В остальных регионах будет солнечно.
Так, на Западе 26 марта ожидается плюсовая температура. Столбики термометра прогреются до 7-9 градусов тепла. В некоторых областях температура поднимется до 11 градусов. Осадков не ожидается, поэтому жители западных регионов смогут наслаждаться теплом.
В центральных регионах тоже будет тепло и сухо. Погода даст украинцам передохнуть от резких смен температурных режимов. Потеплеет и на Юге. В Одесской и Николаевской областях ожидается 7-10 градусов тепла. Осадков не предвидится.
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А вот в восточных регионах непогода задержится. Несмотря на незначительное потепление – до 5-7 градусов – там ожидается мокрый снег. Осадки будут идти весь день.
Стоит отметить, что уже на выходные в Украину придет потепление. В субботу во всех регионах Украины будет сухо и солнечно. В некоторых областях температура поднимется до 14 градусов и наступит настоящая весна.
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