За її словами, по всій країні почнеться поступове потепління.

Як передає Politeka.net , прогнозом на найближчі дні синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.

Весна в Україні нарешті візьме гору

"Температура повітря протягом дня вже сягатиме + 6 + 12 градусів, хоча найближчої ночі ще хаотично бігатимуть незначні "мінуси", - поділилася Діденко. Попри поліпшення погоди, опади все-таки очікуються на півдні і південному сході країни.

"Значна частина території України опиниться в сухому повітрі - антициклон Margarethe буде витісняти фронти з циклоном подалі", - зазначила синоптик.

Тепло прийде і в столицю України, де очікується до восьми градусів вище нуля.