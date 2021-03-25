Весна в Україні нарешті візьме гору
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.За її словами, по всій країні почнеться поступове потепління.
"Температура повітря протягом дня вже сягатиме + 6 + 12 градусів, хоча найближчої ночі ще хаотично бігатимуть незначні "мінуси", - поділилася Діденко.
Попри поліпшення погоди, опади все-таки очікуються на півдні і південному сході країни.
Попри поліпшення погоди, опади все-таки очікуються на півдні і південному сході країни.
"Значна частина території України опиниться в сухому повітрі - антициклон Margarethe буде витісняти фронти з циклоном подалі", - зазначила синоптик.
Тепло прийде і в столицю України, де очікується до восьми градусів вище нуля.
А ось на після вихідних 27 і 28 березня весна вже повноцінно вступить у справу: по всій території країни очікується до +12+16 градусів тепла.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
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