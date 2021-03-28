В Украину наконец придет теплая весенняя погода, однако в части областей ее испортят дожди
После продолжительных холодов и постоянного мокрого снега погода решила сжалиться над украинцами. Соответствующий прогноз на воскресенье, 28 марта, представили синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что днем в страну придет существенное потепление, местами до +10…+15 градусов.
При этом, в большинстве областей будет царить переменная облачность. Не повезет только западным, а также частично северным и южным областям, где будут идти дожди.
Синоптики сообщают, что на западе страны осадки пройдут и днем, и ночью. Ночные температуры будут колебаться от +2 до +5 градусов, а дневные – от +7 до +12.
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На севере страны температура ночью опустится до 0…+5 градусов, а днем ожидается от +8 до +13.
В восточных областях будет переменная облачность. Ночью температура опустится довольно низко – до -1…+2 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+11.
На юге страны будет теплее всего. Там ночью температуры опустятся до +2…+4 градусов, а днем потеплеет до +10…+15.
В Киеве днем ожидается дождь. Ночью столбики термометров в столице покажут от +2 до +4 градусов, а днем ожидается от +11 до +13.
Напомним, погода резко изменится на выходных, синоптики назвали, где будет настоящая весна: "Потеплеет до +15...".
Как сообщала Politeka, синоптик Наталья Диденко порадовала прогнозом и рассказала, когда можно прятать куртки: "Воцарится тепло".
Также Politeka писала, погода даст украинцам передохнуть, обогрев весенним солнцем: в какие регионы придет тепло.