Погода в ближайшие дни порадует украинцев
Как передает Politeka.net, прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, погоду в Украине будет определять антициклон Николь, который уже с 30 матра вытеснит влажный циклон, а начиная с четверга, 1 апреля, по все территории страны ожидается до 19 градусов со знаком плюс.
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Напомним, что погода резко изменится на выходных, синоптики назвали, где будет настоящая весна: "Потеплеет до +15...".
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