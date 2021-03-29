30 марта только на западе Украины местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму.

По ее словам, погоду в Украине будет определять антициклон Николь, который уже с 30 матра вытеснит влажный циклон, а начиная с четверга, 1 апреля, по все территории страны ожидается до 19 градусов со знаком плюс.

Как передает Politeka.net , прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook .

В большинстве регионов будет преобладать сухая погода.

"Ветер завтра в большинстве областей будет южных направлений, небольшой или умеренный.

Температура воздуха во вторник самой низкой ожидается на Западе и Востоке, днем +6+10 градусов, на остальной территории будет теплее, +10+14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях даже задержатся небольшие "минусы"", - отметила Диденко.

Во вторник, 30 марта, в столице температура воздуха прогреется до +12.

Окончательный приход весенней погоды украинцы почувствуют 1 апреля: термометры покажут от 16 до 18 градусов выше ноля, но ближе к выходным воздух посвежеет и возможны дожди.