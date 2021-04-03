Погода в Украине 3 апреля приготовила жителям девяти областей неприятный сюрприз

Как передает Politeka.net, согласно прогнозу на выходные от Укргидрометцентра, в субботу, 3 апреля, на большинстве территории сохранится солнечная погода с переменной облачностью, и температурой воздуха 2-6 градусов тепла ночью и до +13 днем.

В частности, ясно будет в северных, центральных и южных регионах, кроме Крыма, а также частично на Западе - Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом на остальной части Украины синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Дожди с мокрым снегом пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях. Ночью здесь ударят морозы до -2 градусов, днем прогреется до 8-11 градусов со знаком плюс.