Как передает Politeka.net, согласно прогнозу на выходные от Укргидрометцентра, в субботу, 3 апреля, на большинстве территории сохранится солнечная погода с переменной облачностью, и температурой воздуха 2-6 градусов тепла ночью и до +13 днем.
В частности, ясно будет в северных, центральных и южных регионах, кроме Крыма, а также частично на Западе - Тернопольской и Хмельницкой областях.
При этом на остальной части Украины синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Дожди с мокрым снегом пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях. Ночью здесь ударят морозы до -2 градусов, днем прогреется до 8-11 градусов со знаком плюс.
Осадков следует ожидать и жителям Донецкой, Луганской областей, а также Крыма. Температура воздуха ночью здесь будет 3-6 градусов тепла, а днем - 10-13 со знаком плюс.
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Погода в Киеве в субботу, 3 апреля, будет солнечной, без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла, днем +8-10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Напомним, по информации народных синоптиков, весь апрель украинцев будут сопровождать настоящие погодные карусели. По словам погодного эксперта Леонида Горбаня, с 9 апреля в Украине снова потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет +10...+12 градусов, ночью – +3...+4. Теплую погоду прогнозируют и с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов, после чего на Пасху погода снова ухудшится.
Напомним, что синоптик Диденко посоветовала украинцам наслаждаться погодой перед возвращением холодов: "Почти лето".
А еще Politeka писала, что синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам снегопады, метели и морозы: "К нам идет мощный...".