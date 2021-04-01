Квітень розпочнеться в Україні з незвично високих температур, і навіть порадує сонячною погодою
Про те, якою буде погода в четвер, 1 квітня, розповіли у своєму прогнозі синоптики Укргідрометцентру. Так, очікується, що новий місяць принесе з собою рекордне для цього періоду тепло. У деяких областях потеплішає відразу до + 19 градусів.
Синоптики також повідомляють, що на більшій частині країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. Однак, пощастить не всім областям: у західних регіонах пройде невеликий дощ.
Найтепліше буде на північному заході України, де вдень повітря прогріється від +16 до +19 градусів, а нічні температури складуть від +3 до + 8 градусів.
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У центральних областях вночі очікується від +1 до +5 градусів, а вдень повітря прогріється до+13... + 16 градусів.
На сході країни вночі буде досить холодно-від 0 до +2 градусів, проте денні температури піднімуться до +14...+16 градусів.
У південних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4 градусів, а вдень повітря прогріється до+12... + 16 градусів.
У Києві вночі очікується від + 6 до +8 градусів, а вдень потеплішає до+17... + 19 градусів. В столиці очікується мінлива хмарність.
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