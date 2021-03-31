Погода в Украине 31 марта обрадует украинцев солнечной погодой без осадков

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в Украину наконец-то придет долгожданная весна с потеплением и солнечной погодой. Апрель принесет украинцам настоящее удовлетворение, ведь они смогут насладиться пешими прогулками, скинув надоевшую зимнюю одежду. Последний день марта порадует особенно теплой погодой.

Так, в западных регионах температура воздуха поднимется до 14-17 градусов тепла. Будет солнечно, осадков не ожидается. Ночью уже не будет морозов, столбики термометра прогреются до 3-7 градусов.

В центральных областях будет более скромная температура, но не менее приятная. Ожидается 10-14 градусов. Теплее всего будет в Киеве, где температура поднимется до 14-16 градусов тепла.

В южных областях пока ожидается скромные 11-13 градусов тепла, но уже в ближайшие дни температура там немного поднимется.

Прохладнее всего будет в восточных областях. Там температура будет колебаться в районе 10-12 градусов тепла.

Стоит отметить, что температура воздуха в ближайшее время будет находиться в районе 10-15 градусов тепла, но ближе к выходным в Украину вернуться дожди. Местами ожидаются дожди с грозами.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "Задержатся небольшие...".

А еще Politeka писала, что после долгожданного потепления в Украину вернутся холода: какой будет погода в первую неделю апреля.

Также Politeka сообщала, что погода даст украинцам передохнуть, но повезет не всем: какие области ждет неприятный сюрприз.