В Україні запанує похмура і тепла погода без опадів, проте в окремих областях все ж пройдуть дощі

У більшості областей 30 березня пануватиме суха і хмарна погода. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Не пощастить тільки жителям Львівської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого Криму, де очікується дощ. Також у більшості регіонів за винятком західних областей часом буде сонячно.

У північних областях вночі очікується від +1 до +3 градусів, а вдень повітря прогріється до+9... + 11 градусів.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +5 градусів, а вдень очікується+9... + 12 градусів.

У центрі країни вночі буде від +1 до +5 градусів, а вдень потеплішає до+9... + 11.

На сході вночі температура опуститься до -2 ... 0 градусів, а вдень очікується від +6 до +9 градусів, місцями до +11.

У південних областях нічні температури коливатимуться від +2 до +5 градусів, а вдень потеплішає до+8... + 11.

У Києві 30 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +5 градусів, а вдень повітря прогріється до+9... + 11. Вітер буде помірним, південно-західним.

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