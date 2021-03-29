Погода найближчими днями порадує українців
Як передає Politeka.net, прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, погоду в Україні визначатиме антициклон Ніколь, який вже з 30 Квітня витіснить вологий циклон, а починаючи з четверга, 1 квітня, по всі території країни очікується до 19 градусів зі знаком плюс.
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Нагадаємо, що погода різко зміниться на вихідних, синоптики назвали, де буде справжня весна: "потеплішає до +15...".
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