Погода найближчими днями порадує українців

Як передає Politeka.net, прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, погоду в Україні визначатиме антициклон Ніколь, який вже з 30 Квітня витіснить вологий циклон, а починаючи з четверга, 1 квітня, по всі території країни очікується до 19 градусів зі знаком плюс.

30 березня тільки на заході України місцями пройде невеликий дощ, і залишки вологості можливі в Одеській області і в Криму.

У більшості регіонів переважатиме суха погода.
"Вітер завтра в більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.
Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході і сході, вдень +6+10 градусів, на решті території буде тепліше, +10+14 градусів. Найближчої ночі в східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси"", - зазначила Діденко.
У вівторок, 30 березня, в столиці температура повітря прогріється до +12.
Остаточний прихід весняної погоди українці відчують 1 квітня: термометри покажуть від 16 до 18 градусів вище нуля, але ближче до вихідних повітря посвіжіє і можливі дощі.

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Нагадаємо, що погода різко зміниться на вихідних, синоптики назвали, де буде справжня весна: "потеплішає до +15...".

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