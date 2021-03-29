30 березня тільки на заході України місцями пройде невеликий дощ, і залишки вологості можливі в Одеській області і в Криму.

За її словами, погоду в Україні визначатиме антициклон Ніколь, який вже з 30 Квітня витіснить вологий циклон, а починаючи з четверга, 1 квітня, по всі території країни очікується до 19 градусів зі знаком плюс.

Як передає Politeka.net , прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook .

"Вітер завтра в більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.

Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході і сході, вдень +6+10 градусів, на решті території буде тепліше, +10+14 градусів. Найближчої ночі в східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси"", - зазначила Діденко.

У вівторок, 30 березня, в столиці температура повітря прогріється до +12.

Остаточний прихід весняної погоди українці відчують 1 квітня: термометри покажуть від 16 до 18 градусів вище нуля, але ближче до вихідних повітря посвіжіє і можливі дощі.