Апрель начнется в Украине с непривычно высоких температур, и даже порадует солнечной погодой

О том, какой будет погода в четверг, 1 апреля, рассказали в своем прогнозе синоптики Укргидрометцентра. Так, ожидается, что новый месяц принесет с собой рекордное для этого периода тепло. В некоторых областях потеплеет сразу до +19 градусов.

Синоптики также сообщают, что на большей части страны ожидается сухая погода с переменной облачностью. Однако, повезет не всем областям: в западных регионах пройдет небольшой дождь.

Теплее всего будет на северо-западе Украины, где днем воздух прогреется от +16 до +19 градусов, а ночные температуры составят от +3 до +8 градусов.

В центральных областях ночью ожидается от +1 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+16 градусов.

На востоке страны ночью будет довольно холодно – от 0 до +2 градусов, однако дневные температуры поднимутся до +14…+16 градусов.

В южных областях ночью столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16 градусов.

В Киеве ночью ожидается от +6 до +8 градусов, а днем потеплеет до +17…+19 градусов. В столице ожидается переменная облачность.

Напомним, синоптик Диденко посоветовала украинцам наслаждаться погодой перед возвращением холодов: "Почти лето".

Как сообщала Politeka, весна окончательно нокаутирует зиму, температура взлетит до +17: в каких регионах будет теплее всего.

Также Politeka писала, что погода подготовила особый сюрприз одесситам: чего ждать в последний день марта.