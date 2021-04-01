За її словами, незважаючи на теплу погоду 1 квітня, вже завтра в Україну навідаються снігопади і різке зниження температури.

"До нас йде потужний холодний атмосферний фронт З півночі Європи. І саме за ним буде поширюватися холодне повітря. А там, де фронт, там і опади", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що 2 квітня мокрий сніг і хуртовини розгуляються в майже у всіх регіонах країни.