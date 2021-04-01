В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом погоди на 2 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, незважаючи на теплу погоду 1 квітня, вже завтра в Україну навідаються снігопади і різке зниження температури.
"До нас йде потужний холодний атмосферний фронт З півночі Європи. І саме за ним буде поширюватися холодне повітря. А там, де фронт, там і опади", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначила, що 2 квітня мокрий сніг і хуртовини розгуляються в майже у всіх регіонах країни.
"У південній частині сніг буде перемішуватися з дощем, що буде провокувати обмерзання.
Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до 1-7 градусів морозу", - поділилася фахівець.
Діденко зазначає, що заморозки спричинять проблемні ситуації на українських дорогах.
За її словами, трохи розпогодиться тільки в другій половині дня, але температура повітря не підніметься вище 1 градуса вище нуля.
Нагадаємо, синоптик Діденко порадила українцям насолоджуватися погодою перед поверненням холодів:"майже літо".
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