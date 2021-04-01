В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом погоды на 2 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, несмотря на теплую погоду 1 апреля, уже завтра в Украину наведаются снегопады и резкое снижение температуры.
"К нам идет мощный холодный атмосферный фронт с севера Европы. И именно за ним будет распространяться холодный воздух. А там, где фронт, там и осадки", - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что 2 апреля мокрый снег и метели разгуляются в почти во всех регионах страны.
"В южной части снег будет перемешиваться с дождем, что будет провоцировать обледенение.
Температура воздуха ближайшей ночью резко снизится до 1-7 градусов мороза", - поделилась специалист.
Диденко отмечает, что заморозки повлекут за собой проблемные ситуации на украинских дорогах.
По ее словам, немного распогодится только во второй половине дня, но температура воздуха не поднимется выше 1 градуса выше ноля.
Напомним, синоптик Диденко посоветовала украинцам наслаждаться погодой перед возвращением холодов: "Почти лето".
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