По ее словам, несмотря на теплую погоду 1 апреля, уже завтра в Украину наведаются снегопады и резкое снижение температуры.

"К нам идет мощный холодный атмосферный фронт с севера Европы. И именно за ним будет распространяться холодный воздух. А там, где фронт, там и осадки", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что 2 апреля мокрый снег и метели разгуляются в почти во всех регионах страны.