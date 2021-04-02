Погода в Украине 2 апреля расстроит украинцев, которые планировали выходные на свежем воздухе

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, апрель недолго порадовал украинцев теплой по-настоящему весенней погодой. Всего несколько дней в Украине продержалась сухая погода с высокой температурой. В ближайшие дни в большинстве областей будет идти дождь. За несколько дней непогода доберется практически до всех регионов страны. При этом температура воздуха останется в пределах 8-10 градусов, а в некоторых областях потеплеет до +15 градусов.

Теплее всего будет в южных и восточных областях. Там температура воздуха будет держаться в районе 13-15 градусов. В южных областях ожидаются осадки, а вот на Востоке будет солнечно и без дождей.

Центральные регионы затянет тучами. Там ожидаются дожди и 8-10 градусов тепла. Ночью температура опустится примерно до 5-6 градусов.

На Западе тоже будет дождливо. Осадки не ожидаются только в Волынской, Львовской и Ровенской областях. Температура будет колебаться в районе 7-10 градусов тепла.

Стоит отметить, что уже в субботу дожди доберутся до восточных регионов, а в Центре, наоборот, временно просветлеет.

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