После непродолжительного потепления погода в Украине снова резко ухудшится. В отдельных областях в среду пройдут даже снегопады

Весна снова огорчит украинцев похолоданием вплоть до минусовых температур. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра на 7 апреля.

В среду по всей территории страны ожидаются осадки. В юго-восточных областях пройдут умеренные, а местами сильные дожди. А вот на остальной территории страны выпадет апрельский мокрый снег. Днем в центральных областях осадки будут особенно сильными.

На юго-востоке, а днем еще и в центральных областях ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Кроме того, в северо-западных областях резко похолодает. Так, на севере температура ночью опустится до 0…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +2…6.

На западе Украины ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – от +3 до +7. Особенно холодно будет в Карпатах, где ночью температура опустится до -5…-10 градусов, а днем ожидается от -2 до -7 градусов.

В восточных областях ночью ожидается от +3 до +6 градусов, а днем столбики термометров покажут от +11 до +15.

На юге также будет относительно тепло: ночью от +4 до +6, а днем от +11 до +13 градусов.

В Киеве в среду ночные температуры будут держатся в пределах от 0 до +2 градусов, а днем ожидается от +2 до +4. Временами в столице будет идти мокрый снег.

Напомним, синоптик Диденко предупредила об аномальной погоде в Украине: "Дождь будет превращаться в снег".

Как сообщала Politeka, апрельские снегопады нагрянули в Украину, людей предупреждают об опасности: кадры стихии.

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