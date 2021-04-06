Погода в Украине 6 апреля разделит страну напополам, устроив настоящие температурные качели

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник в западные регионы вернется зима с мокрым снегом и резким снижением температуры. Зато в восточных регионах снова будет тепло и без осадков. Таким образом, Украина буквально будет разделена напополам двумя сезонами.

Так, в западных областях 6 апреля ожидается резкое похолодание с мокрым снегом. Днем температура опустится до 3-5 градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки. Снег будет идти и днем, и ночью.

Центральные регионы непогода не коснется, но ночью температура тоже снизится до нуля. Днем будет облачно, но тепло – около 10 градусов. В Киеве днем ожидается 10-12 градусов тепла, а ночью похолодает до 1-3 градусов.

На Юге во вторник будет солнечно. Столбики термометра прогреются до 9-12 градусов тепла. Осадков не ожидается.

В восточных областях после затянувшихся дождей тоже будет тепло и сухо. Температура прогреется до 10-12 градусов.

Стоит отметить, что уже в среду осадки накроют всю территорию Украины. Пострадают абсолютно все области. Непогода задержится в Украине до 9 апреля.

Напомним, что дожди и морозы разделят Украину на зоны, кому не повезет: «похолодает до -4 и…».

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