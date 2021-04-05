В Україну знову повернуться нічні заморозки, а дощі розділять країну на дві нерівні частини

Після недовгої перерви весна продовжить третирувати українців неприємною погодою. Так, на захід країни в понеділок, 5 квітня, прийдуть нічні морози, а східні області накриють дощі. Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Очікується, що на заході вночі похолодає до -4...0 градусів. Проте денні температури збережуть комфортні значення-від + 9 до +12 градусів. У регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів, а вдень очікується +8...+11 градусів. Також буде без опадів.

У східних областях вночі очікується від -1 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до+8... + 11. В цьому регіоні очікуються дощі.

На півдні вночі температура опуститься до + 1...+4 градусів, а вдень потеплішає до +9 ... +12. У більшості областей регіону крім Одеської пройдуть дощі.

У Києві 5 квітня вночі очікуються заморозки до -2...0 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8...+11 градусів. У столиці пануватиме мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, сніг увірветься в Україну, остаточно зіпсувавши вихідні: які області Чекають морози.

Як повідомляла Politeka, морози повертаються, синоптики розповіли, де найсильніше похолодає: "дощі з мокрим снігом пройдуть...".

Також Politeka писала, що синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям снігопади, хуртовини і морози: "до нас йде потужний...".