Погода в Украине 8 апреля не подарит украинцам весеннего настроения
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в четверг в Украине будет дождливо и прохладно – ни намека на теплую весну. Ночью в некоторых регионах ожидаются небольшие заморозки.
Больше всего 8 апреля не повезет жителям западных областей, где после мокрого снега немного повысится температура и начнутся дожди. Осадки ожидаются во всех западных областях, а также затронут северные регионы – Черниговскую и Сумскую области. Днем на Западе будет сравнительно тепло – около 6-8 градусов тепла, а ночью температура опустится до -2 градусов.
Центральным, южным и восточным областям повезет больше. Там ожидается солнечная погода, но температура все равно будет сравнительно низкой. Сильнее всего потеплеет на Юге. Там ожидается 7-11 градусов тепла. В Центре и на Востоке будет немного прохладнее.
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Стоит отметить, что уже в пятницу, 9 апреля, потепление придет во все регионы. Украинцы смогут отдохнуть от непогоды и насладиться весенним солнышком. Потепление продержится в Украине все выходные, поэтому смело можно планировать уикенд на свежем воздухе.
Напомним, что погода сведет украинцев с ума апрельскими снегопадами и температурными качелями: «от -10 до +15».
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