Український боксер Олександр Усик здивував несподіваною зміною іміджу
Як передає Politeka.net, кадри перевтілення супертяж опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, український спортсмен може провести свій наступний бій вже в квітні цього року, а суперником Олександра стане англієць Джо Джойс.
Судячи з усього, Усик вирішив здивувати глядача не тільки видовищним поєдинком, а й новим стилем.
На опублікованих кадрах боксер показав свій похід в барбершоп. Усик вирішив зробити зачіску, яку в народі називають "під горщик".
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Судячи з посмішок майстра і Олександра, результатом залишилися задоволені обидва.
Нагадаємо, український спортсмен також набрав вагу. Перед боєм з Дереком Чісорою вага Усика становила 98,4 кілограма.
"Ростемо", - повідомив боксер у підписі до фото, на якому було видно цифра 101,7.
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