Український боксер Олександр Усик здивував несподіваною зміною іміджу



Як передає Politeka.net, кадри перевтілення супертяж опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, український спортсмен може провести свій наступний бій вже в квітні цього року, а суперником Олександра стане англієць Джо Джойс.

Судячи з усього, Усик вирішив здивувати глядача не тільки видовищним поєдинком, а й новим стилем.

На опублікованих кадрах боксер показав свій похід в барбершоп. Усик вирішив зробити зачіску, яку в народі називають "під горщик".

Судячи з посмішок майстра і Олександра, результатом залишилися задоволені обидва.





Нагадаємо, український спортсмен також набрав вагу. Перед боєм з Дереком Чісорою вага Усика становила 98,4 кілограма.

"Ростемо", - повідомив боксер у підписі до фото, на якому було видно цифра 101,7.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"