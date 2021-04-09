Український боксер Олександр Усик здивував несподіваною зміною іміджу

Як передає Politeka.net, кадри перевтілення супертяж опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, український спортсмен може провести свій наступний бій вже в квітні цього року, а суперником Олександра стане англієць Джо Джойс.

Усик - Джойс

Судячи з усього, Усик вирішив здивувати глядача не тільки видовищним поєдинком, а й новим стилем.

На опублікованих кадрах боксер показав свій похід в барбершоп. Усик вирішив зробити зачіску, яку в народі називають "під горщик".

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Судячи з посмішок майстра і Олександра, результатом залишилися задоволені обидва.



Нагадаємо, український спортсмен також набрав вагу. Перед боєм з Дереком Чісорою вага Усика становила 98,4 кілограма.

"Ростемо", - повідомив боксер у підписі до фото, на якому було видно цифра 101,7.

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