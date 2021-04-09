Украинский боксер Александр Усик удивил неожиданной сменой имиджа



Как передает Politeka.net, кадры перевоплощения супертяж опубликовал на своей страничке в Instagram.

Как известно, украинский спортсмен может провести свой следующий бой уже в апреле этого года, а соперником Александра станет англичанин Джо Джойс.

Судя по всему, Усик решил удивить зрителя не только зрелищным поединком, но и новым стилем.

На опубликованных кадрах боксер показал свой поход в барбершоп. Усик решил сделать прическу, которую в народе называют "под горшок".

Судя по улыбкам мастера и Александра, результатом остались довольны оба.





Напомним, украинский спортсмен также набрал вес. Перед боем с Дереком Чисорой вес Усика становил 98,4 килограмма.

"Растем", - сообщил боксер в подписи к фото, на котором была видна цифра 101,7.

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