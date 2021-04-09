Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька порадувала публіку новим фото та важливою звісткою

Як передає Politeka.net, 28-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому показала себе крупним планом.

Зарицька позувала в чорній маєчці, приголомшивши пишними формами. Головне, на що зірка попросила звернути увагу, це на її обличчя. Олександра здивувала змінами в зовнішності, "розмалювавши" лоб і щоки.

"Етеншн!! Б'юті-маніяк знову онлайн. Ми з @arleysign зробили ось такі тимчасові тату 💖 Вони дуже круті! Тут не просто каракулі ☝ Кожен з цих символів має певні закодовані значення. Хочете собі таку штуку? Вже скоро;)😘", - повідомила вона.

Користувачі встигли за короткий час відреагувати на пост: "Аааааа🔥"; "екшн🔥"; "Ну дуже хороша, можна побачити як м'ята потихеньку цвіте🌷😍🔥🔥".

Зарицька відома своєю пристрастю до татуювань. На тілі пишногрудої красуні не тільки тимчасові картинки, але й багато справжніх.

"Перше татуювання я зробила років в 14 або 15, - розповідала співачка в одному з інтерв'ю. - Це така маленька нотка за вухом. Я сказала татові, що це на три місяці. Він повірив. Ну камон, це треба не мати татуювань, щоб не розрізняти, яка хною, а яка справжня... Зараз їх у мене 12 або 13, але я не хочу зупинятися. Тому що, я вважаю, що мені вони пасують".

Раніше ми розповідали, що вокалістка KAZKA заінтригувала незвичайним фото, зробленим у напівтемряві. Дівчина позувала в шкіряному береті та темному вбранні.

Нагадаємо, апетитна солістка KAZKA довела публіку до екстазу, покуражившись в прозорих штанях

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла солістка KAZKA поніжилася в басейні, поки ніхто не бачив

А ще Politeka писала, що фігуриста солістка KAZKA показала себе без гриму, здивувавши зовнішністю в звичайному житті