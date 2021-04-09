Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала публику новым фото и важным известием

Как передает Politeka.net, 28-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором показала себя крупным планом.

Зарицкая позировала в черной маечке, изумив пышными формами. Главное, на что звезда попросила обратить внимание, это на ее лицо. Александра удивила переменами во внешности, "разрисовав" лоб и щеки.

"Етеншн!! Бьюти-маньяк снова онлайн. Мы с @arleysign сделали вот такие временные тату💖 Они очень крутые! Здесь не просто каракули ☝🏻 каждый из этих символов имеет определенные закодированные значения. Хотите себе такую штуку? Уже скоро;) 😘", - сообщила она.

Пользователи успели за короткое время отреагировать на пост: "Аааааа🔥"; "Экшн🔥"; "Ну очень хорошая, можно увидеть как мята потихоньку цветет 🌷😍🔥🔥".

Зарицкая известна своим пристрастием к татуировкам. На теле пышногрудой красотки не только временные картинки, но и много настоящих.

"Первую татуировку я сделала лет в 14 или 15, - рассказывала певица в одном из интервью. - Это такая маленькая нотка за ухом. Я сказала папе, что это на три месяца. Он поверил. Ну камон, это надо не иметь татуировок, чтобы не различать, какая хной, а какая настоящая... Сейчас их у меня 12 или 13, но я не хочу останавливаться. Потому что, я считаю, что мне они идут".

Ранее мы рассказывали, что вокалистка KAZKA заинтриговала необычным фото, сделанным в полутьме. Девушка позировала в кожаном берете и темном наряде.

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