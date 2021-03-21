Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя во время похода в бассейн
На кадрах Александра была в купальнике, погрузившись в воду. Зарицкую снимали довольно далеко, поэтому можно только увидеть голову девушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, так как их опубликовала красотка в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов, но так и хочется добавить: "Русалка".
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