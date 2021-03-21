Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя во время похода в бассейн

На кадрах Александра была в купальнике, погрузившись в воду. Зарицкую снимали довольно далеко, поэтому можно только увидеть голову девушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, так как их опубликовала красотка в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов, но так и хочется добавить: "Русалка".

Стоит добавить, что Зарицкая не очень любит себя, так как страдает от лишнего веса.

"Я не воспринимаю себя до сих пор, я не люблю свое тело на 100%", - сказала Александра в одном из интервью.

Девушка отметила, что ей комфортно будет, когда она будет весить 80 килограммов, но сейчас она не может похвастаться этими цифрами на весах.

"Сейчас немножко больше, скажем так", - уклончиво ответила девушка.





Мы писали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась мечтой об отдыхе в любимом месте.

На новом снимке Александра запечатлена в райском местечке, очевидно на Шри-Ланке, где в прошлом году отдыхала. Перед камерой красотка появилась стильном темном купальнике, она стоит среди густой экзотической зелени с коктейлем в руке.

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