Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила образом на празднике в честь дня рождения коллектива

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных на вечеринке. Зарицкая была одета в кожаные штаны и рубашку, которая выгодно подчеркнула ее аппетитные формы.

«Недавно у нас был день рождения. Во-первых, спасибо еще раз за кучу поздравлений и пожеланий! А пару дней назад, мы решили довольно спонтанно собраться узким кругом команды и друзей чтобы еще раз напомнить, как мы друг друга любим. Было классно, весело, празднично и очень цветочно. Очень спасибо всем кто пришел на праздник! А также всем, кто создал его вместе с нами», - подписала фото звезда.

В комментариях группе оставили массу приятных слов. Не сдержалась телеведущая Леся Никитюк, которая оставила подпись под фото: «Поздравляю, мои сладенькие». Поклонники присоединились к поздравлениям.

«Круто, еще раз поздравляем и желаем успехов!», «Боже, какие вы классные, процветания и успехов вам, вы лучшие и невероятные. Очень вас люблю», «Поздравляем! Сил Вам в Вашем творчестве и мощного развития во всех его направлениях!», - пишут пользователи сети.

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