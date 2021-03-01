Відома співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала, як виступила на концерті
На кадрах Олександра позувала в червоно-білому вбранні, а ноги і сідниці прикрила прозорою сіточкою. Зарицьку в цей момент знімали з фан-зони, куди вона підійшла, щоб дати можливість заспівати в мікрофон. Але в такому ракурсі красуня засвітила пишні сідниці, які у всій красі видно з-під вбрання, але дівчину не бентежили пікантні кадри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Просто люблю", "Ох, круто" "апетитні у тебе форми", "ви прекрасна, Саша", "Красива жінка", "Ах, яка дівчина"," Чарівна", що за жінка", "шикарна леді", "Пусичка-лапусічка", "Богиня", "Венера", "Саша, вогонь", " Пухленька, як зефір, дуже рада, що не піддаєтеся канонам моди і виглядаєте індивідуально. Захоплююся вашою красою", "нереальна".
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Змучений Потап зізнався, що значить жити разом з Каменських, фото: "У нас весь час..."
Ольга Фреймут у вузькій сукні позбулася нижньої білизни, поманивши бюстом, що стирчить: "Аж сіпнулося око"
Не стало зірки серіалів "Корона" і "Абатство Даунтон", подробиці трагедії: "ним захоплювалися мільйони"
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
Повідомлялося, солістка групи Kazka Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе.
Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і бере. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.
Нагадаємо, пишногруда солістка KAZKA зі склянкою в руках поділилася сокровенним
А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA підкорила червоними губками і заінтригувала новим досвідом
Також Politeka писала, що солістка KAZKA блиснула зухвалими колготками перед колегами, забувши про пристойність