Відома співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала, як виступила на концерті

На кадрах Олександра позувала в червоно-білому вбранні, а ноги і сідниці прикрила прозорою сіточкою. Зарицьку в цей момент знімали з фан-зони, куди вона підійшла, щоб дати можливість заспівати в мікрофон. Але в такому ракурсі красуня засвітила пишні сідниці, які у всій красі видно з-під вбрання, але дівчину не бентежили пікантні кадри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Просто люблю", "Ох, круто" "апетитні у тебе форми", "ви прекрасна, Саша", "Красива жінка", "Ах, яка дівчина"," Чарівна", що за жінка", "шикарна леді", "Пусичка-лапусічка", "Богиня", "Венера", "Саша, вогонь", " Пухленька, як зефір, дуже рада, що не піддаєтеся канонам моди і виглядаєте індивідуально. Захоплююся вашою красою", "нереальна".

Повідомлялося, солістка групи Kazka Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе.

Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і бере. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.

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