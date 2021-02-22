Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась мечтой об отдыхе в любимом месте

Как сообщает Politeka.net, солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно удивила результатами похудения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно на своей странице артистка опубликовала очаровательное фото, а в подписи к нему поделилась своей мечтой, и предложила пользователям тоже помечтать.

На новом снимке Александра запечатлена в райском местечке, очевидно на Шри-Ланке, где в прошлом году отдыхала. Перед камерой красотка появилась стильном темном купальнике, она стоит среди густой экзотической зелени с коктейлем в руке. Ее волосы распущенные и чуть влажные, а на лице нет макияжа, только блаженная улыбка, еще и глаза прикрыла.

В подписи к фотографии Зарицкая написала: "Назовите, не задумываясь, страну куда бы сейчас рванули. Я на Шри-Ланку". Похоже, отдых в этом месте пришелся певице по душе, раз мечтает вернуться туда снова. Конечно же такая публикация Саши не осталась без внимания фолловеров, красотку засыпают комплиментами, многие также начали писать места и страны, в которых хотели бы побывать. "Индия", "В Италию", "Норвегия", "Италия", "Шри-Ланка, мечта", "Япония", "Доминикана", "Израиль", "Финляндия", "Испания", "Грузия", "Латвия или Литва", "Мальдивы", "Мексика", "Португалия", - пишут в комментариях к фото Александры.

Напомним, Солистка KAZKA покорила алыми губками и заинтриговала новым опытом: "Было очень необычное...".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA сверкнула вызывающими колготками перед коллегами, забыв о приличии: "Через большую паузу...".

Также Politeka писала, Эффектная солистка KAZKA показала пышные формы в купальнике: "Не переживала ни по одному поводу...".