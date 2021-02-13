Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась своими впечатлениями от отпуска

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, Зарицкая опубликовала в своем аккаунте фото и видео со своего отдыха в Египте и призналась, что это был один из самых веселых отпусков в ее жизни.

На первом фото девушка лежит на спине в бассейне, а на втором видео - позирует с цветочком в руке.

Артистка плавала в бассейне в купальнике, который прекрасно подчеркивает ее пышные формы. На ней лифчик и черные плавки с завышенной талией.

"Это был один из самых веселый отпусков в моей жизни)) На самом деле, иногда стоит прислушаться к своей интуиции (и друзьям) и поехать в спонтанное путешествие! А еще круче - довериться профессионалам. На этот раз я на самом деле отдохнула, потому что не переживала ни по одному поводу!" - написала она.

"Вау", "Шикарная", "Красивая", "Очень красивая", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала красивые снимки, сделанные в Стамбуле. Фотографии были сделаны в стиле ретро и поражали красивыми и необычными ракурсами, в которых звезда позировала вместе с молодым красавцем на фоне эффектных архитектурных сооружений.

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