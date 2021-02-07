Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя на отдыхе

Зарицкая устроила себе отпуск, отправившись на египетский курорт в Шарм-эль-Шейх. Певица только вернулась из Нью-Йорка, где проводила каникулы, после чего решила согреться в более солнечном городе, чем северный мегаполис штатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Саша была в купальнике, снимая себя на телефон. Зарицкая слушала музыку и хвасталась пышными формами, улыбаясь фанатам, которые следят за ее сторис. Девушка дополнила образ платком от солнца и стильными затемненными очками.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Вы прекрасная, Саша", "Красивая женщина", "Ах, какая девченка", "Прелестная",Что за женщина", "Шикарная леди", "Пусичка-лапусичка", "Пухленькая, как зефир, очень рада, что не поддаетесь канонам моды и выглядите индивидуально. Восхищаюсь вашей красотой".

Мы писсали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала пышные формы на отдыхе в США.

Так, на видео можно увидеть, как Зарецкая с другом подпевают Хитам Рианы. При этом, певица в купальнике наклоняется к камере, демонстрируя свою пышную грудь. Впрочем, артистка поспешила прикрыть ее рукой.

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