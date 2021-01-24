Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая срочно обратилась к поклонникам
Публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Как известно, Александра Зарицкая сейчас находится в США и ей срочно понадобилась помощь преданных фанатов.
Так, популярная певица обратилась с советом к поклонникам и поинтересовалась, как можно перестроить режим после большой разницы во времени.
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"Друзья, дайте советы, как перестроить режим после большой разницы во времени", - написала Александра Зарицкая и добавила грустный смайл к публикации.
Сама же певица, которая отправилась в Соединенные Штаты, также сняла своим поклонникам шикарные виды из Нью-Йорка, на которых видны небоскребы, бизнес-центры и другие достопримечательности.
Свое видео Александра Зарицкая снимала с набережной, откуда отправляются туристические паромы.
Ранее мы уже рассказывали, что Александра Зарицкая заворожила снимком на фоне небоскреба.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в весьма мрачном образе.
Александра была одета в черный наряд и черный беретик. Она сидела на краю небоскреба в Нью-Йорке. Это было видно по фону – за спиной Александры виднелись другие здания. Судя по фото, артистке было совсем не страшно сидеть на краю.
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