Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала стильный роковой образ с кожей и цепями

Звезда поделилась своим новым фото на официальной странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Зарицкая известна своей любовью к моде и экспериментам с макияжем. Исполнительница часто наряжается в обычной жизни, а затем демонстрирует свои образы на камеру. На этот раз артиста поделилась селфи, на котором она позирует крупным планом.

Для этого образа Александра решила одеться во все черное. Так, на ней черная свободная блузка, а также стильный кожаный берет. Дополняет образ необычное украшение в виде двух кожаных колец, соединенных между собой цепочкой.

Единственным ярким акцентом на фото стали губы исполнительницы, которые она решила накрасить красной помадой.

«История девушки, которая радовалась каждому дню», - подписала свое фото Зарицкая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Лучшая», «Красавица!», «Мой цветочек», «Богическая красотка», «Очень хорошо смотришься», «Глаза грустные такие», - пишут фанаты группы.

До этого мы писали, что певица рассказала, приходилось ли ей плакать во время записи песен на студии.

"Было, и не раз, а на сцене так вообще каждый раз", - ответила она на вопрос поклонников.

Напомним, сочная солистка KAZKA пленила формами в прозрачной юбке и необычном корсете: "Вау! Невероятно".

Как сообщала Politeka, фигуристая солистка KAZKA приспустила наряд, показав экзотическую красоту: "Невероятно крутая".

Также Politeka писала, что эффектный гитарист KAZKA сразил наповал дерзким образом в красном: "Боже, это что за красавчик".