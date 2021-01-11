Музыкант из популярной украинской группы KAZKA Никита Будаш впечатлил поклонников стильным образом в красном

Новое фото артиста появилось на официальной странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Клавишник и гитарист KAZKA запомнился многим благодаря своей фирменной бороде, которая делает его образ очень характерным.

На новом атмосферном снимке он позирует среди высоких растений. Для фото Никита выбрал очень запоминающийся образ: на нем ярко-красный костюм и черная рубашка. Такое сочетание выглядит очень стильно, но в то же время вызывающе.

Снимком в том же образе Будаш поделился и на своей личной странице.

«Помолодел!», - подписал кадр он.

Поклонники группы не остались равнодушными к такому фото музыканта. Особенно снимок понравился девушкам.

«Ваууу, вы просто на стиле!», «Мужчина моей мечты», «Боже это что за красавчик», «Эффектно! Красиво!», «Красавела!!! Ты подтяжку сделал?», «Какой сладкий пирожочек», - пишут люди.

Ранее мы писали, что солистка KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала о своих страхах на сцене.

Так, певица предложила фолловерам задать ей интересующие их вопросы. У Зарицкой спросили, падала ли она когда-то на сцене во время концерта.

Певица призналась, что такого еще не случалось, однако она всегда этого боится.

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