Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала о своих страхах на сцене
Как передает Politeka, соответствующие сторис появились в аккаунте Зарицкой.
Так, певица предложила фолловерам задать ей интересующие их вопросы.
Одним из вопросов было то, приходилось ли ей плакать во время записи песен на студии.
"Было, и не раз, а на сцене так вообще каждый раз", - ответила она.
Дикусар из "Танці з зірками" разболтал секрет о браке с Билык, признание танцора: "Я Иру часто..."
Украинка с 15-м размером бюста эффектно вышла на балкон, декольте еле выдержало: «Дженнифер Лопес?»
Тина Кароль в шелковом мини показала юному красавцу, что умеет вытворять бедрами: "Балан, пока ты думаешь..."
Звезда "Дизель Шоу" неожиданно оказался в инвалидной коляске, что произошло: "Отдых закончился..."
Также у Зарицкой спросили, падала ли она когда-то на сцене во время концерта.
"Было ли такое, что ты падала во время выступления?" - спросили у солистки группы KAZKA.
Певица призналась, что такого еще не случалось, однако она всегда этого боится.
"Еще не было, но я всегда этого очень боюсь. А у Дмитрия Мазуряка (один из участников группы, - ред.) это уже традиция", - ответила артистка.
Ранее мы писали, что Александра Зарицкая, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк позировали в красных костюмах на зеленом фоне.
При этом солистка группы выбрала весьма нетривиальный образ из белой рубашки и удлиненного корсета, который едва прикрывает ее ягодицы. Пользователи сети увлеклись яркими образами команды и написали в их сторону массу комплиментов.
Напомним, влюбленная солистка KAZKA не скрыла чувств рядом со звездным красавцем: "нежнее не бывает".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA превратилась в красавицу из показов нижнего белья, совсем как у Рианны: яркое видео.