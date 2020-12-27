Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала о своих страхах на сцене

Как передает Politeka, соответствующие сторис появились в аккаунте Зарицкой.

Так, певица предложила фолловерам задать ей интересующие их вопросы.

Одним из вопросов было то, приходилось ли ей плакать во время записи песен на студии.

"Было, и не раз, а на сцене так вообще каждый раз", - ответила она.

Также у Зарицкой спросили, падала ли она когда-то на сцене во время концерта.

"Было ли такое, что ты падала во время выступления?" - спросили у солистки группы KAZKA.

Певица призналась, что такого еще не случалось, однако она всегда этого боится.

"Еще не было, но я всегда этого очень боюсь. А у Дмитрия Мазуряка (один из участников группы, - ред.) это уже традиция", - ответила артистка.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк позировали в красных костюмах на зеленом фоне.

При этом солистка группы выбрала весьма нетривиальный образ из белой рубашки и удлиненного корсета, который едва прикрывает ее ягодицы. Пользователи сети увлеклись яркими образами команды и написали в их сторону массу комплиментов.

Напомним, влюбленная солистка KAZKA не скрыла чувств рядом со звездным красавцем: "нежнее не бывает".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA превратилась в красавицу из показов нижнего белья, совсем как у Рианны: яркое видео.