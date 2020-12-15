Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила дерзким образом на фото со своими одногруппниками

Музыканты KAZKA поделились новым совместным фото на своей официальной странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Артисты решили напомнить поклонникам о том, что все они – одна большая и дружная семья.

«В нашей веселой семье все очень любят друг друга. И мы благодарны за то, что вместе», - говорится в новом посте музыкантов.

На фото Александра Зарицкая, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк позируют в красных костюмах на зеленом фоне.

При этом, солистка группы выбрала весьма нетривиальный образ из белой рубашки и удлиненного корсета, который едва прикрывает ее ягодицы. Под ним у Зарицкой оказалась лишь юбка в виде прозрачной черной сеточки. Таким образом, ноги красотки были полностью открыты.

Александра прижалась вплотную к Дмитрию, а Никита рядом с ней закинул руку на лицо, будто впечатлившись красотой исполнительницы.

Поклонники музыкантов не прошли мимо такого фото, и тут же принялись восторгаться своими кумирами.

«Что ж такие красивые?», «Вы так невероятно похудели Александра! Очень круто выглядите», «Вы невероятные!», - пишут люди в комментариях.

Напомним, влюбленная солистка KAZKA не утаила чувств рядом со звездным красавчиком: «Нежнее не бывает».

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