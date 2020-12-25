Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, удивила внешностью

Артистка завоевала большую популярность не только благодаря своему певческому талану, но пышным формам, пишет Politeka.net. Поклонники в восторге от соблазнительных форм молодой красотки, однако на недавнем фото в Инстаграм, она сумела всех удивить.

Александра предстала в красивом светлом платье, подчеркнувшем ее фигуру. На фото заметно, как звезда заметно постройнела.

Стоит отметить, что в руках звезда держала коробочку с косметикой, которую выпустила совместно с одним из брендов.

"Спасибо всем кто был на презентации 💖", - написала певица.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Вы похудели???", "Идеальная ❤️", "Красотка❤️", "Саша, ты просто красавица!❤️😊😘", "Ты Очень красиво выглядишь, с наступающим Новым годом!🎄🎄🎄, и пусть группа KAZKA станет еще сказочнее😍😺🌲👏🔥", "Сашенька, как ты похудела 😍😍😍🔥", "Саша такая красавица. 🔥🔥🔥", "Наша Талантливая красавица ❤️💄", "Красавица 😘🔥👍", "Солнце наше! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Хорошо выглядишь 🔥🔥🔥", "Красавица "," Успеха очень хорошая вы ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая , Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк позировали в красных костюмах на зеленом фоне.

При этом, солистка группы выбрала весьма нетривиальный образ из белой рубашки и удлиненного корсета, который едва прикрывает ее ягодицы.

Пользователи сети восхитились яркими образами команды и написали в их сторону массу комплиментов.

Напомним, влюбленная солистка KAZKA не утаила чувств рядом со звездным красавчиком: «Нежнее не бывает».

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA преобразилась в красотку с показов нижнего белья, совсем как у Рианны: яркое видео.

Также Politeka писала, что аппетитная KAZKA не сдержала нахлынувших эмоций, кадры сводят с ума: "К сожалению, не вместить...".