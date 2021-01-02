Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, похвасталась внешностью в полупрозрачной юбке

Звезда продемонстрировала свой яркий наряд во время интересной фотосессии, пишет Politeka.net.

Зарицкая была в малиновом корсете, белой рубашке и черной полупрозрачной юбочке, сквозь которую можно было рассмотреть ножки звезды, обутые в грубые ботинки.

Коллеги звезды были одеты в таких же цветах, но в других костюмах.

"Хотим поздравить вас всех с Новым годом! Спасибо, что были с нами! Вы - наше самое большое вдохновение и даже в трудные времена вы даете нам веру в себя и заставляете идти вперед❤️ Мы желаем вам иметь множество поводов для улыбок 😌 2021 будет классным, мы в этом уверены!", - написала Александра.

За час пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Вау! Невероятно", "Ой вы такие милые, я не могу. С Новым Годом🌲🎄🔥 Вы лучшие👏👏🔥🎄✨", "С новым годом", "Я люблю вас, ребята", - написали пользователи сети

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая позировала в халатике, который приспустила на одном плече, хвастаясь тату. Звезда дополнила образ бусами, а волосы оставила распущенными, Александра смотрела в объектив камеры, хвастаясь ярким макияжем. Кадр получился эффектным и даже соблазнительным.

Ранее сообщалось, что Александра Зарицкая предстала в красивом светлом платье, подчеркнувшем ее фигуру. На фото заметно, как звезда заметно постройнела.

Стоит отметить, что в руках звезда держала коробочку с косметикой, которую выпустила совместно с одним из брендов.

"Спасибо всем кто был на презентации 💖", - написала певица.

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