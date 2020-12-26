Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала сверкающий макияж в соблазнительном образе
Исполнительница поделилась с поклонниками яркими кадрами в разделе Сториз. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Саша любит экспериментировать с макияжем и не стесняется демонстрировать результаты в соцсетях. На этот раз она решила на ночь глядя порадовать себя праздничным вариантом.
Так, девушка нанесла на глаза сверкающие серебристые тени, нарисовала дерзкие стрелки и не пожалела румян. При этом на губах она оставила спокойную помаду естественного оттенка.
К такому макияжу Зарицкая решила подобрать соответствующий соблазнительный образ, и кокетливо приспустила кофту с одного плеча.
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На кадрах девушка томно смотрит в камеру, при этом можно заметить, что она использует специальную маску, которая делает ее глаза бледно-голубыми. В таком виде Зарицкая выглядит очень необычно и вызывающе.
Ранее мы писали, что Александра предстала в красивом светлом платье, подчеркнувшем ее фигуру. На фото заметно, как звезда заметно постройнела.
Стоит отметить, что в руках звезда держала коробочку с косметикой, которую выпустила совместно с одним из брендов.
За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Напомним, влюбленная солистка KAZKA не утаила чувств рядом со звездным красавчиком: «Нежнее не бывает».
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