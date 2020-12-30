Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя яи задала вопрос о празднике
Наа фото красотка позирует в халатике, который приспустила на одном плече, хвастаясь тату. Звезда дополнила образ бусами, а волосы оставила распущенными, Александра смотрела в объектив камеры, хвастаясь ярким макияжем. Кадр получился эффектным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А вы уже продумали образ для встречи Нового года. Или может планируете встречать в пижаме?", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
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"Наша жемчужина", "Волшебная", "Еще нет", "И в пижаме, и в платье", "Хэх, еще нет", "Придумала, еще бы в те штаны влезть, которое я купила", "Я буду в блестящем платье", "Больше всего, что буду в пижаме, но платье тоже приготовила", "У нас вечеринка в золотом стиле. Будет пышное платье, будет высокая прическа и карнавальная маска", "Невероятно крутая".
Мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась роскошным образом в компании Славы Каминской.
Как выяснилось, певицы собрались вместе, чтобы порадовать поклонников демонстрацией праздничного макияжа. По такому случаю они подобрали наряды в новогодних цветах: Зарицкая позировала в зеленом, а Каминская – в красном.
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